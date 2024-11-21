Легионер из Грузии Андрия Битадзе сдал положительный тест вслед за лучшим тенниситом мира.

Ватерполист сборной Грузии и клуба «Ортиджиа» Андрия Битадзе временно отстранен итальянским антидопинговым агентством на основании пробы с наличием клостебола. Ранее следы этого анаболического стероида были найдены в организме первой ракетки мира Янника Синнера и многих других спортсменов.

Кто такой Битадзе

27-летний Андрия уехал из Грузии в 2013 году, когда ему было всего 16 лет. Его первым зарубежным клубом стал «Ядран Герцег-Нови». После двух лет в Черногории Битадзе перебрался в Барселону. Он покинул Каталонию в 2015-м, после чего выступал за итальянскую «Рому» и сербскую «Црвену Звезду». Битадзе вернулся на родину лишь в 2019-м, присоединившись к тбилисскому «Динамо». Его следующим пунктом назначения был «Паниониос» в сезоне-2022/23. С ним он занял 4-е место в чемпионате Греции, после чего перебазировался в итальянскую «Ортиджию».

Битадзе имеет большой опыт выступлений в Лиге чемпионов и в крупных соревнованиях по водному поло. Он четыре раза выступал на чемпионатах Европы (2016, 2018, 2020, 2022), а также участвовал в суперфинале Мировой лиги-2021 и в чемпионате мира-2022. Весной 2024-го Андрия отметился постом политической направленности в своих соцсетях, вспомнив о своей родине: «Мне вдвойне больно наблюдать за этой реальностью издалека. Сегодня мы должны объединиться ради страны, ради друг друга, ради свободного будущего. Будущее Грузии — в Европе, и ничто не может это изменить».

Андрия Битадзе (справа). Фото Global Look Press

Что такое клостебол

Клостебол является стероидом, который в том числе входит в состав крема под торговым названием трофодермин (Trofodermin). Это лекарство свободно продается в итальянских аптеках и используется как средство для ссадин и ран. При этом клостебол запрещен ВАДА из-за его анаболических свойств. Так что использование трофодермина может привести к положительному тесту на допинг.

История Битадзе является лишь каплей в море и подчеркивает влияние клостебола на весь итальянский спорт. По данным исследования, опубликованного в Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (октябрь 2024 г.), на страну приходится около 50 процентов случаев обнаружения этого стероида в пробах атлетов во всем мире. Допинг-дела простираются от футбола до тенниса. Затронуты волейбол и баскетбол, а теперь и водное поло.

Янник Синнер. Фото Global Look Press

Дело Синнера

Игрок в пляжный волейбол Виктория Орси Тот, яхтсменка Роберта Капуто, футболист «Беневенто» Фабио Лучони, баскетболист сборной Италии и «Милана» Риккардо Мораскини — это далеко не все имена итальянских спортсменов, в допинг-пробах которых обнаружили следы клостебола.

Но самым громким, конечно же, стало дело звездного теннисиста Янника Синнера. Официальная версия проникновения вещества в организм 23-летнего спортсмена связана с его физиотерапевтом Джакомо Нальди. В начале марта 2024-го, накануне турнира в Индиан-Уэллсе (США), этот специалист, срезая мозоли с ноги Синнера специальной машинкой, поранил себе мизинец. Тренер Янника по ОФП Умберто Феррара якобы передал Нальди для заживления раны спрей трофодермин, который был куплен в Италии 13 февраля 2024 года.

Далее, по версии штаба Синнера, физиотерапевт с 5 по 13 марта лечил рану спреем и при этом регулярно делал теннисисту массаж без перчаток. В результате клостебол с мизинца мог попасть в организм Янника через поры или мелкие трещины на коже. И это теоретически могло привести к положительным результатам допинг-теста первой ракетки мира 10 и 18 марта.

Однако лидер рейтинга ATP избежал временного отстранения между положительным тестом и приговором суда, а затем был оправдан трибуналом международной федерации. Все из-за «непреднамеренного попадания допинга в организм». Отделался легким испугом — его лишили призовых денег и очков, заработанных на турнире в Индиан-Уэллсе. Правда, затем ВАДА подало апелляцию, и лучшему теннисисту мира еще предстоит держать ответ перед арбитражем CAS.