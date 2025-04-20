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Водное поло

20 апреля, 22:15

«Мы в хорошей форме и готовы к выступлению на международной арене». Звезда российского водного поло — о первом большом трофее

Хамраева — о победе «Буревестника» в Кубке страны.
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Диана Хамраева (в центре).
Фото Юлия Трофимова, ватерпольный клуб «Диана»
Диана Хамраева — о победе «Буревестника» в Кубке страны и готовности выступать в нейтральном статусе, если такое решение будет принято руководством федерации.

«Буревестник» из Нижнего Новгорода стал победителем Кубка России по водному поло среди женских команд. Соревнования с участием восьми сильнейших женских коллективов прошли в Санкт-Петербурге. В финале нижегородки обыграли «Динамо-Уралочку» из Златоуста (12:6). После матча 24-летний капитан и вратарь «Буревестника», а также член сборной России Диана Хамраева пообщалась с «СЭ».

Долгожданная, но ожидаемая победа

— Какие эмоции испытали сразу после финального свистка?

— Конечно же, положительные. Мы рады, что наконец-то у нас получилось выиграть Кубок. Игра складывалась удачно — мы уверенно вели в счете. Поэтому после сирены успех не был неожиданностью. За несколько минут до окончания встречи мы уже готовились праздновать победу.

— Какие моменты в матче были самыми сложными?

— Сложно, наверное, было уверенно стартовать, сделать задел и дальше наращивать преимущество. В целом все складывалось хорошо, у нас все получалось, поэтому все молодцы.

— Что именно привело команду к победе в этом сезоне?

— Рано говорить о победе в сезоне. Победа одержана в Кубке. Но я считаю, что это результат ежедневной работы. Много тренируемся, у нас тяжелые, хорошие тренировки. И, конечно же, стремление команды завоевывать только высокие места, сплоченность и желание победить.

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— Как команда настраивалась на финальный матч?

— Да, наверное, так же, как на все остальные. Разбирали соперника, готовились показать все, на что мы способны. Физическая подготовка у нас хорошая. Осталось только психологически настроиться и сыграть. Финальный матч ничем не отличается от всех прочих. Важна общая работа и дорога к этому матчу.

— Какие чувства в сравнении с прошлыми успехами?

— Это наш первый большой трофей. До этого мы останавливались в шаге от победы, в полуфинале проигрывали. Поэтому сегодня — это радость, конечно же, в этот светлый праздник Пасхи одержать такую победу.

— Как бы вы оценили организацию Кубка России в этом году?

— Все было очень хорошо организовано. Тренировки команд состоялись прямо в день приезда, велась съемка. Фотографировались на протяжении всего турнира. И трансляция хорошая, и комментаторы. Хочется сказать им спасибо. Очень приятная атмосфера. И детишки тут ходят, автографы просят. Поэтому все замечательно.

Фото Юлия Трофимова, ватерпольный клуб «Диана»

На мировую арену — как только, так сразу

— Как вы переживаете тот факт, что российским спортсменкам сейчас ограничен доступ к международным турнирам?

— Ну это, конечно, неприятно. Хочется выступать и показывать себя на международной арене. Такой возможности у нас пока нет в силу политической обстановки. Но мы готовимся, накапливаем потенциал. Чтобы тогда, когда нам уже можно будет выступать, мы показали все, на что способны.

— Тяжело чувствовать себя в изоляции от мирового водного поло и играть только в России?

— Конечно, хочется выступать на международной арене, попробовать себя в матчах с другими соперниками. Мечтаем сыграть в одной команде с нынешними конкурентами по чемпионату страны. Потому что мы все общаемся, все дружим. Хочется проявить себя. Но и чемпионат России не заставляет скучать. У нас очень конкурентная среда. Поэтому, я думаю, это все идет на пользу российскому водному поло.

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— Как сейчас себя ощущает сборная России? Проводите ли сборы, товарищеские матчи?

— Конечно, работа в сборной не останавливается. Сезон заканчивается чемпионатом страны, и потом мы едем на сборы. Проводим все лето в сборной. Обстановка там в целом хорошая.

— Давайте представим, что возвращение на мировую арену случится завтра. Готовы ли вы к этому? Или потребуется дополнительная подготовка?

— Думаю, мы готовы к выступлению на международной арене. Все девочки заряжены, настроены выступать. У нас достаточно плотный график чемпионата страны, поэтому мы в хорошей игровой форме. Не думаю, что у нас будут какие-то серьезные трудности.

Фото Юлия Трофимова, ватерпольный клуб «Диана»

Соперники не дремлют

— Следили за водным поло на Олимпийских играх в Париже?

— Разумеется, следили. Это мировое водное поло. Нельзя не наблюдать за своим видом спорта. Мы смотрим, что нового предлагают команды, что-то из этого перенимаем.

— Какие впечатления от того, как прошли Игры-2024?

— Не считая всего того, что было на открытии, и прочего, не касающегося спорта, сами соревнования прошли в напряженной атмосфере. Все команды были заряжены, продемонстрировали хорошую подготовку. Спортсмены всегда стараются фокусироваться именно на спорте, не обращать внимания на окружающее.

— А если бы была возможность выступать под нейтральным флагом, согласились бы?

— Это решение принимается не спортсменами, а федерацией. Руководящим составом. Поэтому мы выполнили бы, что нам сказали.

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— Что помогает сохранять мотивацию и продолжать карьеру в нынешних условиях изоляции?

— Я бы не сказала, что я уже очень многого добилась в своей карьере. Еще много непокоренных вершин, и я только становлюсь профессиональным игроком. Поэтому еще есть к чему стремиться и над чем работать. И чемпионат России преподносит много сюрпризов. Эти вершины нужно покорять.

— Водное поло находится в составе World Aquatics, где жесткий регламент допуска. В частности, «нейтралам» запрещено общаться со СМИ во время международных турниров. Справедливо ли это?

— Это не нам решать, не нам судить. Поэтому, я думаю, этими вопросами должна заниматься федерация, Министерство спорта России, но никак не спортсмены.

Фото Юлия Трофимова, ватерпольный клуб «Диана»

Теперь — праздновать и отдыхать

— Помимо тренировок и матчей успели прогуляться по Питеру? Может быть, посетить какие-то музеи?

— Пока мы были настроены исключительно на игру. И прогулок, кроме зарядки и ходьбы, чтобы проснуться, не было. Но после финала у нас запланирован торжественный вечер. И завтра мы уезжаем только вечером, у нас практически сутки, чтобы наверстать упущенное.

— А куда бы хотели сходить?

— Эрмитаж посмотреть, по набережной прогуляться.

— Бытует мнение, что в водное поло играют достаточно крепкие девушки. Не возникает ли у вас порой желания почувствовать себя слабой и беззащитной?

— На самом деле, глядя на нынешний чемпионат России, я бы не сказала, что у девушек не хватает женственности или какой-то красоты, грации. Поэтому, не считая того, что это тяжелый физически и морально вид спорта, все девушки выглядят отлично. Не могу сказать, что кто-то не держит себя в форме. На этом Кубке даже проводилось голосование за самую красивую ватерполистку.

Екатерина Мурачева

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