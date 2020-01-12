Женская сборная России разгромила Словакию на старте чемпионата Европы
14:44
Женская сборная России по водному поло с победы начала выступление на чемпионате Европы, который стартовал в Будапеште.
В матче 1-го тура россиянки разгромили команду Словакии со счетом 31:2. Свой следующий матч на турнире Россия проведет 13 января, когда сыграет против Сербии.
Чемпионат Европы. Женщины
Групповой этап. Группа А.
1-й тур
Словакия — Россия — 2:31 (0:9, 0:5, 1:8, 1:9)
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