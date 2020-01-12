Женская сборная России разгромила Словакию на старте чемпионата Европы

Женская сборная России по водному поло с победы начала выступление на чемпионате Европы, который стартовал в Будапеште.

В матче 1-го тура россиянки разгромили команду Словакии со счетом 31:2. Свой следующий матч на турнире Россия проведет 13 января, когда сыграет против Сербии.

Чемпионат Европы. Женщины

Групповой этап. Группа А.

1-й тур

Словакия — Россия — 2:31 (0:9, 0:5, 1:8, 1:9)