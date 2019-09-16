Юниорская сборная России по водному поло защитила титул чемпионок мира

В финальном матче юниорского чемпионата мира до 20 лет ватерполистки сборной России уверенно обыграли команду Голландии — 11:5. Турнир проходил в Фуншале (Португалия). 4 мяча на счету Полины Кемпф, 3 гола забила Полина Попова. Евгения Головина была признана лучшим вратарем турнира, Маргарита Пыстина — лучший бомбардир.

Сборная России защитила чемпионский титул. Также она побеждала в 2009 году.