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Сегодня, 14:20

Владимир Федорин: «Мы выполнили задачу уйти на зимнюю паузу с небольшим отрывом от преследователей»

Анатолий Курагин
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Очередной тур в женской ватерпольной Суперлиге анализирует главный тренер «Югры» Владимир Федорин. Команда из Ханты-Мансийска в двух матчах обыграла «Спартак-Волгоград» (15:12, 15:10).

— Мы вряд ли уйдем на зимние каникулы на текущей третьей строчке в турнирной таблице: «Югра» свои матчи сыграла, остальным командам на этой неделе предстоят заключительные поединки. Лидеры — «СКИФ», «Нижний Новгород», «Уралочка» и «КИНЕФ», скорее всего, возьмут свои очки, поскольку встречаются с командами из нижней части турнирной таблицы. Так что мы будем четвертыми или пятыми с отставанием от трех до пяти очков. Все конкуренты рядом, и в целом на этом отрезке я доволен. В начале сезона из-за травм нам пришлось срочно проводить ротацию. В условиях, когда боевой костяк составляют восемь-девять человек, потеря одной спортсменки влечет серьезные осложнения. Последние четыре тура оказались самыми сложными, однако мы смогли набрать очки в матчах с лидерами чемпионата. Не получилось это сделать лишь в Нижнем Новгороде, хотя и там в первой игре «Югра» была очень близка к положительному результату. Повторюсь, я доволен девчонками. Скажу больше — иногда удивляюсь, как они это делают (улыбается).

— В минувшем туре «Югра» обыграла «Спартак». За счет чего?

— Настрой и эмоции. Мы понимали, что в домашних играх с сильной командой кровь из носа необходимы шесть очков. Помог и календарь: после тяжелого тура в Киришах мы сыграли со сборной Казахстана, что позволило подвести девчонок к матчам с Волгоградом в хорошей форме.

— Судя по счету, в обеих встречах шла напряженная борьба.

— Да, мы выиграли 15-12 и 15-10, но, честно скажу, счет не по игре. Игра шла мяч в мяч, была жесткая борьба. И лишь в четвертых периодах нам удавалось уйти в отрыв. Благодарен девчонкам за характер!

— Кто из ваших подопечных приятно удивил?

— Не стану выделять кого-то конкретно, тем более что ожидал хорошего выступления от всех. Каждая девочка основного состава не только выступила на своем уровне, но и подняла планку еще выше! В одной игре выстреливала одна, в следующей — другая, в целом все органично дополняли друг друга. Поэтому давайте прямо по списку — вратарь и основная шестерка: Кристина Николаева, капитан команды Настя Леонова, Рита Пыстина, Даша Савченко, Лера Сависько, Настя Кошеутова, Вика Климова — это основной костяк «Югры», сыгравший слаженно, самоотверженно и выше всяких похвал.

— Какие задачи стоят перед командой после зимней паузы?

— После напряженной концовки мы дали девочкам четыре выходных дня: надо забыть, что такое вода и водное поло. Да и друг от друга отдохнуть! (Смеется.) С 13 декабря начнем базовую подготовку ко второму кругу: физподготовка, зал, утяжелители, работа на воде. Мне очень нравится формат и календарь чемпионата, но тренировочный процесс, будем объективны, страдал, мы больше подводили команду к играм с конкретными соперниками. В игровом плане нам всего хватало, а вот физические кондиции к старту второго круга надо заложить обязательно. Рады и приглашению в Кириши на Кубок губернатора, который состоится в начале января.

— Состав участников будет представительным?

— Да. Две команды «КИНЕФ», «Уралочка», «Евразия», «Диана» и мы. Это значимый турнир — с точки зрения организации и уровня водного поло все проходит на самом высоком уровне. Рассматриваем эти соревнования в качестве отличного спарринга перед стартом второго круга. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех покло

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