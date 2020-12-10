В России хотят запустить глобальную ватерпольную лигу. С Украиной, Японией, Китаем и Индией

В нашей стране может появиться ватерпольная лига, в которой будут играть команды со всего континента. Президент федерации Водного поло России Алексей Власенко не исключил, что запуск возможен уже после Олимпиады в Токио.

— Может быть, уже после Олимпиады в Токио получится начать, — сообщил Власенко. — Запустим — появятся и спонсоры, и телевидению будет интересно. Начнем, думаю, с наших. Казахстан, Белоруссия, может быть, Узбекистан. Украина.

— С Украиной из-за политики сложностей не будем?

— Общаемся мы хорошо, а там уж — посмотрим.

— Вы сказали, что начнете с «наших». А продолжите?

— Да мы говорили со всеми, идею уже поддержали Китай, Япония, Корея и Индия! У всех есть этот вид спорта, но затухает, играть не с кем, конкуренции не видно. Все хотят глобальную лигу. Надеюсь, у нас получится. (Владимир Иванов)

Подробности читайте в интервью Власенко «СЭ»