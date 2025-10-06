Водное поло
Сегодня, 11:35

В Федерации выразили уверенность, что сборная России по водному поло выступит на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин оценил вероятность выступления сборной России по водному полу на следующем чемпионате мира.

«Конечно, есть огромный шанс, что мы выступим на следующем чемпионате мира. Мы выступим там и еще на первенствах мира. Сейчас нам надо мобилизовать силы внутри российских команд, чтобы они были ментально готовы к возвращению», — приводит слова Габдуллина ТАСС.

Следующий чемпионат мира по водному поло состоится в Венгрии в 2027 году. Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.

Источник: ТАСС
  • Фирсыч

    Чем, в водном поло, чемпионат мира отличается от мировых первенств?

    06.10.2025

  • kelltt

    Лучше бы не выступали , позора меньше .

    06.10.2025

    • Древаль сменила Шаронова в должности вице-президента ФВВСР по водному поло

