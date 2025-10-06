В Федерации выразили уверенность, что сборная России по водному поло выступит на чемпионате мира

Генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин оценил вероятность выступления сборной России по водному полу на следующем чемпионате мира.

«Конечно, есть огромный шанс, что мы выступим на следующем чемпионате мира. Мы выступим там и еще на первенствах мира. Сейчас нам надо мобилизовать силы внутри российских команд, чтобы они были ментально готовы к возвращению», — приводит слова Габдуллина ТАСС.

Следующий чемпионат мира по водному поло состоится в Венгрии в 2027 году. Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года.