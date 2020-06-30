Умер двукратный чемпион Олимпийских игр по водному поло Александр Кабанов

Двукратный чемпион Олимпийских игр по водному поло в составе сборной СССР Александр Кабанов скончался на 73-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Кабанов в качестве игрока дважды выигрывал золотые медали Олимпийских игр (1972, 1980), в его активе две золотые медали чемпионатов мира и золотая награда первенства Европы.

После завершения профессиональной карьеры он занялся тренерской деятельностью, руководил мужскими сборными СССР (1985-1992) и России (1994-1996, 2000-2006), с 2009 по 2013 год тренировал женскую национальную команду страны. Под руководством Кабанова мужская сборная России завоевала серебряные и бронзовые медали Олимпийских игр, трижды становилась бронзовым призером чемпионатов мира, а также победителем Кубка мира и Мировой лиги. Женская национальная команда страны вместе с Кабановым выиграла чемпионат Европы и дважды завоевывала бронзовые награды мировых первенств.

С 2016 года Кабанов тренировал клуб «Кинеф-Сургутнефтегаз», который неизменно становился чемпионом России среди женщин. В 2001 году Кабанов был включен в Международный зал славы по водным видам спорта.