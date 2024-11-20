Сергей Маркоч: «Наши лидеры ниже ватерлинии не опускаются»

Главный тренер женской сборной России по водному поло и ВК «СКИФ-Восток» Сергей Маркоч проанализировал результаты очередного тура в женской Суперлиге, в котором «СКИФ-Восток» в двух матчах обыграл «Югру» (11:7 и 12:11).

— Стоит отметить удачную формулу нынешнего сезона, — считает Маркоч. — Борются все без исключения команды. Я рад, что чемпионат проходит в интересной, напряженной борьбе, зрители могут наблюдать за ходом турнира как вживую, так и в прямом телевизионном эфире. Убежден, от данного формата в выигрыше все отечественное водное поло.

— 16 и 17 ноября «СКИФ-Восток» взял важные очки в Ханты-Мансийске. В чем секрет успешных матчей?

— Встречи с «Югрой» всегда складываются для нас непросто — связываю это и со сменой часового пояса, и с непростой логистикой. В этот раз мы приехали в Ханты-Мансийск на два дня раньше, подготовка шла по непривычному графику. В первой встрече на протяжении трех периодов мы испытывали определенные сложности, но в заключительном отрезке повели с комфортным преимуществом и сохранили отрыв (11:7 в пользу «СКИФ-Восток». — Прим. «СЭ»). Вот второй игре «Югра» подтвердила, что остается мощным, боеспособным коллективом с харизматичными лидерами. Мы вели в счете за 17 секунд до конца встречи, но, пропустив мяч от самого опасного игрока соперника, Маргариты Пыстиной, упустили победу в основное время и добились успеха лишь в серии послематчевых пенальти. Сложные, но очень важные победы, позволившие нам сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице.

— Самый драматичный эпизод второй встречи — тот самый бросок Пыстиной?

— Думаю, болельщики получили удовольствие от всей игры. По ходу первого периода мы выигрывали 2:0, потом уступали три мяча. На последней минуте я взял тайм-аут, мы вошли в зону, допустили потерю, получили контратаку шесть в пять, но и «Югра» потеряла мяч!

— Сюжет!

— Да! И вот уже наш игрок выходит один на один! Конечно, в такой ситуации на трибунах, не дай Бог, можно инфаркт получить! Мы забиваем и выходим вперед, 9:8! Следует тайм-аут, и Маргарита Пыстина сравнивает счет. Потом серия пенальти! За эту непредсказуемость и драматургию мы и любим водное поло (улыбается).

— Как определяете игроков на послематчевую серию?

— В первую очередь интересуюсь готовностью девушек. Если вижу, что кто-то сомневается, доверяю тем, кто психологически лучше готов в данный момент. Конечно, не обходится без ошибок, но спорт — это жизнь, в которой как раз и побеждает тот, кто допускает меньше ошибок.

— Кого из спортсменок вы, как главный тренер сборной России, выделили бы по итогам прошедших матчей?

— У «Югры» отмечу Дарью Савченко и Маргариту Пыстину — настоящих лидеров, ведущих за собой команду. Сила, угроза чужим воротам на протяжении всех четырех периодов — вот чем отличаются эти девушки. Учитывая тот факт, что замен у «Югры» мало, молодежь пока не способна поддерживать максимально высокий темп, на Савченко и Пыстину ложится огромная нагрузка и колоссальная ответственность, с которой они с честью справляются. Удачно с нами сыграла и их вратарь Кристина Николаева. Она действовала надежно, с высоким процентом отраженных бросков.

— Кто наиболее ярко проявил себя в составе «СКИФ-Восток»?

— Как всегда, большой объем работы выполнила капитан команды Алена Сержантова, в числе лучших — Вероника Вахитова, неплохо сыграли Маша Борисова и вратарь Светлана Степахина. В целом же успеха добилась вся команда, но лидеры ниже ватерлинии не опускаются (улыбается).

— Сезон продолжается.

— Да, до конца года командам предстоит сыграть четыре тура чемпионата России. График плотный, любители водного поло и специалисты всегда в тонусе, каждую неделю играются топ-матчи. В середине декабря на Круглом озере соберется сборная России. Из Санкт-Петербурга вызов получит Ульяна Мерш, всего на сбор будут вызваны двадцать пять спортсменок. Пригласил я и тренера «Дианы» Евгения Трубецкого, с которым мы проговорим возможность его участия в тренерском штабе сборной России на ближайшее четырехлетие. За три дня проведем комплексное медицинское обследование и выполним соответствующие тесты.

— В этом году благодаря активности национальной федерации и усилению медийного сопровождения отечественное водное поло получило новый импульс в развитии. Согласны с этим?

— Да, однозначно! Работа федерации действительно эффективна. Некоторые матчи транслируются на телеканале «Матч ТВ», что для пропаганды водного поло является огромным плюсом. Оперативно и ярко подается информация в клубах — в частности, мне очень импонирует работа пресс-службы петербургской «Дианы». Творчески ведут подкасты в «Уралочке», «Евразии» и Нижнем Новгороде. Вижу, что наших замечательных спортсменок снимают не только в спортивной экипировке, но и, например, в вечерних платьях, благодаря чему мы не забываем, что они являются прекрасными, яркими девушками. Отдельные слова благодарности хочу сказать и в адрес президента нашей федерации Евгения Шаронова, кандидатуру которого мы поддержим на отчетно-выборной конференции 27 ноября. Так что все вместе выходим на новый уровень и движемся вперед в популяризации отечественного водного поло!