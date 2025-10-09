Серб Филипович надеется на скорое возвращение российских ватерполистов

Двукратный олимпийский чемпион по водному поло серб Филип Филипович выразил надежду, что российские спортсмены будут допущены до международных стартов в ближайшее время.

«Я считаю неправильным смешение спорта и политики. Спортсмены должны быть в равных условиях, и неправильно запрещать кому-то соревноваться по неспортивным причинам. Я надеюсь, что в скором времени сборная России вернется на международную арену», — цитирует Филиповича ТАСС.

В 2022 году россиян отстранили от участия в международных соревнованиях по водному поло из-за событий на Украине. В сентябре 2023 года World Aquatics объявила, что россияне могут принимать участие в ее турнирах при соблюдении ими ряда условий, в частности, речь идет о выступлении в нейтральном статусе.