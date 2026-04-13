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Сборная Украины по водному поло отказалась от матча против России на Кубке мира

Фото Getty Images

Матч за седьмое место второго дивизиона Кубка мира по водному поло между сборными России и Украины не состоится, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию водного поло Украины (ФВПУ).

По информации источника, украинцы отказались играть против команды России. Встреча должна была пройти 13 апреля и начаться в 16.00 по московскому времени.

В полуфинале за 5-8-е места украинская команда проиграла Австралии (15:21). Российские ватерполисты на той же стадии уступили Румынии (12:16).

Для сборной России этот турнир стал первым под эгидой World Aquatics после отстранения в 2022 году. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Сборная Украины по&nbsp;водному поло получила техническое поражение за&nbsp;неявку на&nbsp;матч против России.«Противоречит принципам». Сборная Украины по водному поло официально отказалась играть против России

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Сборная России по водному поло
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