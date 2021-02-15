Сборная России сыграла вничью с румынами в олимпийской квалификации

Мужская сборная России по водному поло сыграла вничью с командой Румынии в матче группы В отборочного турнира к Олимпийским играм в Токио. Встреча завершилась со счетом 9:9.

В воскресенье, 14 февраля, россияне обыграли французов со счетом 13:12.

Сборная России занимает первое место в турнирной таблице, набрав три очка в двух матчах.

В третьем матче российская команда сыграет с Германией. Игра состоится 16 февраля.