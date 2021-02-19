Сборная России по водному поло вышла в полуфинал отборочного турнира Олимпиады

Мужская сборная России по водному поло пробилась в полуфинал отборочного турнира Олимпиады в Токио. В 1/4 финала россияне 19 февраля обыграли Канаду (17:9).

В полуфинале сборная России сыграет с Грецией. Этот матч состоится 20 февраля. В этот же день Черногория и Хорватия разыграют еще одну путевку в финал.

Олимпийские лицензии завоюют три лучшие команды по итогам турнира. Всего в Играх примут участие 12 сборных.

Летняя Олимпиада пройдет в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа.