Сборная России по водному поло вышла в полуфинал отборочного турнира Олимпиады
19 февраля 2021, 23:48
Мужская сборная России по водному поло пробилась в полуфинал отборочного турнира Олимпиады в Токио. В 1/4 финала россияне 19 февраля обыграли Канаду (17:9).
В полуфинале сборная России сыграет с Грецией. Этот матч состоится 20 февраля. В этот же день Черногория и Хорватия разыграют еще одну путевку в финал.
Олимпийские лицензии завоюют три лучшие команды по итогам турнира. Всего в Играх примут участие 12 сборных.
Летняя Олимпиада пройдет в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа.
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