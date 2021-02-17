Сборная России обыграла хорватов в олимпийском квалификационном турнире

Мужская сборная России по водному поло 17 февраля одержала победу над командой Хорватии в матче группы В квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио, информирует ТАСС. Встреча завершилась со счетом 14:13.

Днем ранее после поражения сборной Франции от хорватов россияне обеспечили себе выход в четвертьфинал отборочного турнира. В пятом, заключительном туре сборная России сыграет с командой Голландии 18 февраля.