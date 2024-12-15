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Допинг

Сегодня, 13:20

Российский ватерполист Девяткин дисквалифицирован на два года за допинг

Алина Савинова
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Игрок волгоградского «Спартака» Семен Девяткин дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Федерации водного поло Волгоградской области.

Отмечается, что допинг-проба 20-летнего спортсмена от 1 ноября дала положительный результат на наличие в организме запрещенной субстанции класса S4.2. К этой категории относятся гормоны и модуляторы метаболизма.

Девяткин выступает за основную команду «Спартака» с 2023 года. В прошлом сезоне он вместе с красно-белыми стал серебряным призером чемпионата России.

Источник: https://t.me/fwpvo/277
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