Российских ватерполистов допустили к международным соревнованиям c 2026 года

Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила о допуске российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2026 года.

Россияне смогут выступать только в нейтральном статусе, на турнирах им будет запрещено как-либо ассоциировать себя со страной.

Российские сборные и клубы в водном поло были отстранены от международных соревнований с 2022 года. World Aquatics — первая организация, допустившая спортсменов из России в нейтральном статусе в командном виде спорта.

В 2026 году пройдут мужской и женский чемпионаты Европы, а также мужской и женский Кубки мира. Следующий чемпионат мира по водным видам спорта состоится в Венгрии в 2027 году.