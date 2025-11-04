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Водное поло

Российских ватерполистов допустили к международным соревнованиям c 2026 года

Алина Савинова
Российские ватерполисты допущены к международным турнирам.
Фото Global Look Press

Международная федерация плавания (World Aquatics) сообщила о допуске российских ватерполистов к участию в международных соревнованиях с 1 января 2026 года.

Россияне смогут выступать только в нейтральном статусе, на турнирах им будет запрещено как-либо ассоциировать себя со страной.

Российских ватерполистов допустили на&nbsp;международную арену с&nbsp;января 2026.Россия возвращается в командных видах спорта! Ватерполистов допустили на международную арену

Российские сборные и клубы в водном поло были отстранены от международных соревнований с 2022 года. World Aquatics — первая организация, допустившая спортсменов из России в нейтральном статусе в командном виде спорта.

В 2026 году пройдут мужской и женский чемпионаты Европы, а также мужской и женский Кубки мира. Следующий чемпионат мира по водным видам спорта состоится в Венгрии в 2027 году.

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Сборная России по водному поло
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