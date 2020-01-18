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Российские ватерполисты вышли в плей-офф чемпионата Европы

18 января 2020, 23:48
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Мужская сборная России по водному поло вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Это случилось благодаря победе команды Сербиии над голландцами со счетом 11:4.

После этого успеха Сербии набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе B. Россияне с тремя очками в трех встречах стали вторыми, опередив по дополнительным показателям команды Румынии и Голландии.

В четвертьфинале российские ватерполисты сыграют с командой Грузии, встреча пройдет 20 января.

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