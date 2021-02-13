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Российские ватерполисты после тестирования допущены до отбора на Олимпиаду

13 февраля 2021, 23:55

Мужская сборная России по водному поло в полном составе допущена до олимпийского отборочного турнира после тестов на коронавирус. Об этом сообщил главный тренер сборной России Сергей Евстигнеев.

Олимпийский квалификационный турнир стартует в Роттердаме 14 февраля. Согласно протоколу COVID-безопасности, после трех случаев коронавируса в сборной команда снимается с турнира.

«Мы уже сдали все тесты в три захода. Вся команда и весь персонал допущены до соревнований», — цитирует Евстигнеева «РИА Новости».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210213/vaterpolo-1597382414.html

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