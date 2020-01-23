Российские ватерполистки вышли в финал чемпионата Европы

Женская сборная России в полуфинале чемпионата Европы по пенальти обыграла Голландию (11:10). Основное время завершилось со счетом 7:7, в серии пенальти точнее были россиянки — 4:3.

В финале россиянки сыграют против победителя встречи Венгрия — Испания. В случае победы испанок россиянки получат путевку на Олимпиаду.

Сборная России — трехкратный чемпион Европы (2006, 2008, 2010), россиянки не выходили в финал с 2010 года.

Чемпионат Европы. Женщины

1/2 финала

Россия — Голландия — 11:10 (2:2, 2:2, 1:2, 2:1, 4:3)