Российские ватерполистки не хотели издеваться над командой Кореи в матче ЧМ

Игрок сборной россии Евгения Иванова после победы над Кореей (30:1) на чемпионате мира отметила, что команда не хотела издеваться над оппонентом, а стремилась привить молодым соперницам любовь к водному поло.

Автором исторического гола - первого для Кореи на чемпионатах мира - стала 17-летняя Дасыль Кюнг. Команда была собрана всего за месяц до старта турнира и в рамках подготовки успела провести только шесть матчей, соперниками в которых были школьные коллективы.

- Задачей на матч было сохранить максимальную форму, поэтому перед игрой мы провели полноценную тренировку, - цитирует ТАСС Иванову. - Во встрече работали над техническими моментам и заодно дали сопернику почувствовать водное поло, не издеваясь над ним.

У нас не было цели побить рекорд, потом что, играя с детьми, хочется привить им любовь к спорту. Они хотели на этом турнире забросить хотя бы один мяч, поэтому мы от души за них порадовались.

Тренер дал на матч установку, чтобы каждая из нас забросила по три мяча. Мы ее выполнили. Хотели, чтобы забила и вратарь, но не получилось.