Россиянки заняли 5-е место на чемпионате мира

Женская сборная России обыграла Италию в матче за 5-е место (10:9) в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта.
В мачте за 3-е место у женщин сыграют Венгрия и Австралия, а в финале - Испания и США.
Водное поло
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Женщины
Матч за 5-е место
Россия - Италия - 10:9
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