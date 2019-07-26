Россиянки заняли 5-е место на чемпионате мира

Женская сборная России обыграла Италию в матче за 5-е место (10:9) в Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта.

В мачте за 3-е место у женщин сыграют Венгрия и Австралия, а в финале - Испания и США.

Водное поло

Кванджу (Корея)

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Женщины

Матч за 5-е место

Россия - Италия - 10:9

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