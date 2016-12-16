Россиянки обыграли США, несмотря на протест американок по поводу судейства

Женская сборная России по водному поло обыграла США в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале на чемпионате мира для спортсменок до 18 лет, который проходит в Новой Зеландии. Итоговый счет встречи – 16:15 в пользу россиянок, которые в полуфинале встретятся со сборной Голландии.
Отметим, что сборная США после поражения подала жалобу на судейство. Американки считали, что судья должен был удалить за грубую игру одну из россиянок и назначить пенальти в ворота российской сборной. После совещания судей протест США был отклонен.
MMT
Судьи были на допинге, палюбому
14:05 16 декабря
Vlаdimir
Любители жаловаться! Не важно на что.
13:40 16 декабря
shpasic
надо воду их бассейна на анлиз взять, а то мало ли.
12:43 16 декабря