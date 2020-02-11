Россияне в отборе на Олимпиаду сыграют с Хорватией, Голландией, Германией и Аргентиной

Определились группы в отборе мужского турнира по водному поло Олимпиады-2020, сообщает официальный сайт FINA. Россия попала в группу B, где сыграет с Хорватией, Голландией, Германией, Аргентиной и одной командой из Азии.

В группу A попали Грузия, Канада, Бразилия, Черногория, Греция и одна команда Азии.

Всего будут разыграны три путевки.

Женская сборная России, завоевав серебро на чемпионате Европы, обеспечила себе участие в Играх в Токио.