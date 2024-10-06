Сын погибшего ватерполиста Акимова: «Россия и Советский Союз гремели на весь мир»

Роман Акимов, сын ватерполиста Владимира Акимова, в интервью «СЭ» рассказал о церемонии включения погибшего отца в Зал славы водных видов спорта. Мероприятие прошло в США.

— Как все проходило?

— Мы с Юлией [Пахалиной] были в шоке, что на этой церемонии впервые, наверное, в новейшее время присутствовали флаги России и Советского Союза. С двух сторон сцены стояло по 7-8 флагов, и на каждой из них было по одному российскому и советскому. Церемонию еще и транслировали по американскому телевидению — по всем правилам, даже с уходом на рекламу, пригласили американскую телеведущую. Это было реально большое событие: и Россия, и Советский Союз гремели на весь мир. Эти слова произносили. Очень сильно, до мурашек и слез.

Американцы приехали на церемонию со своими командами, клубами. И при каждом упоминании их зал взрывался. Нас приветствовали, понятно, спокойно. Но у меня была достаточно качественно подготовленная речь — я сказал о папе, о династии людей, для которых не существовало второго и третьего мест, только первое, только победа! Ну то есть представляете — стоит русский в Америке и говорит что-то про победный характер. Но когда я сказал, что папа погиб 5 октября 1987 года, зал охнул: получается, такая «неслучайная случайность», ведь церемония проводится в день его смерти. И зал встал. Одновременно все начали аплодировать, у меня прямо слезы на глаза навернулись. Оставалось сказать два-три предложения, я решил, что нужно их «в топку» кинуть, и все. (Смеется.) Нас долго не отпускали со сцены, там были такие овации, просто нереальный фурор!