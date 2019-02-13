Результат матча "Синтез" - "Спартак-Волгоград" отменен из-за массовой драки

Федерация водного поло России аннулировала результат матча чемпионата страны между "Синтезом" (Казань) и "Спартаком-Волгоград", сообщает официальный сайт организации. Обеим командам засчитали техническое поражение техническое поражение со счетом 0:5. Причиной стала массовая драка игроков.
Кроме того, оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей. Также участники драки получили различные сроки дисквалификаций и денежные штрафы.
У "Спартака" Михаил Рудай, Василий Еськов и Павел Халтурин дисквалифицированы на три матча и получили штраф в 10 тысяч рублей. Юрий Чешев, Константин Киселев, и Александр Федоров условно дисквалифицированы до конца сезона.
У "Синтеза" Артем Одинцов дисквалифицирован на три матча, Лев Магомаев и Алексей Рыжов-Аленичев - на два. Также эти игроки оштрафованы на 10 тысяч рублей. Равиль Манафов, Артур Фатахутдинов и Алексей Бугайчук были условно дисквалифицированы до конца сезона.
Дополнительная информация
http://www.waterpolo.ru/xml/t/News.xml?lang=ru&cmd=view&nic=news&mid=33&rid=0&m1id=34&pid=4689#4689