Результат матча "Синтез" - "Спартак-Волгоград" отменен из-за массовой драки

Федерация водного поло России аннулировала результат матча чемпионата страны между "Синтезом" (Казань) и "Спартаком-Волгоград", сообщает официальный сайт организации. Обеим командам засчитали техническое поражение техническое поражение со счетом 0:5. Причиной стала массовая драка игроков.

Кроме того, оба клуба оштрафованы на 300 тысяч рублей. Также участники драки получили различные сроки дисквалификаций и денежные штрафы.

У "Спартака" Михаил Рудай, Василий Еськов и Павел Халтурин дисквалифицированы на три матча и получили штраф в 10 тысяч рублей. Юрий Чешев, Константин Киселев, и Александр Федоров условно дисквалифицированы до конца сезона.

У "Синтеза" Артем Одинцов дисквалифицирован на три матча, Лев Магомаев и Алексей Рыжов-Аленичев - на два. Также эти игроки оштрафованы на 10 тысяч рублей. Равиль Манафов, Артур Фатахутдинов и Алексей Бугайчук были условно дисквалифицированы до конца сезона.