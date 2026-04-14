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Водное поло

Валуев заявил, что отказ играть с Россией не делает чести сборной Украины по водному поло

Алина Савинова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на отказ сборной Украины по водному поло играть с россиянами на Кубке мира в Гзире (Мальта).

Ранее украинским ватерполистам присудили поражение со счетом 0:5 за неявку на матч второго дивизиона за 7-е место Кубка мира против России. Сборные должны были сыграть в понедельник, 13 апреля.

«Перформанс, который не делает им чести», — приводит Sport24 слова Валуева.

Турнир на Мальте стал первым крупным соревнованием для сборной России по водному поло после отстранения в 2022 году.

Сборная Украины по&nbsp;водному поло получила техническое поражение за&nbsp;неявку на&nbsp;матч против России.«Противоречит принципам». Сборная Украины по водному поло официально отказалась играть против России

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Источник: Sport24
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Сборная России по водному поло
Николай Валуев
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