"На этом чемпионате мира мы – самые нищие". Откровения российского ватерпольного тренера

Тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов после поражения от Австралии в четвертьфинале чемпионата мира (7:9) прокомментировал итог игры и посетовал на давление и низкую зарплату.

– А где Александр Гайдуков, главный тренер? – вопрос Белофастову.

– Он обошел вас стороной. Слишком расстроился из-за поражения. Пришел я.

– Что он просил нам передать?

– Большой привет. И слова благодарности за поддержку. Сыграть так, как сегодня, мы не рассчитывали. Команда была на ходу, функционально хорошо готова к этому чемпионату. Не зря нас считали одними из лидеров, и все предвкушали полуфинала с США.

Увы. Слишком мало забили – один гол за половину игры. И это одна из лучших команд мира. Очень странно. Мы знали, как играть с Австралией, разобрали ее тактически, но как ее пройти, если не попадаем по пустым воротам с 2 м? В любом случае, поливать грязью никого не нужно. Если проиграли, значит, виноваты мы – тренеры.

– С учетом российских амбиций, вылет в четвертьфинале – это провал?

– Давать оценку должна федерация. Нужно понимать, что такое провал в спорте сегодня. В футболе восьмое место на чемпионате мира – успех. Для нас, однозначно, неудача. Сегодня был не наш день.

– Не стоило ли по-другому с Венгрией сыграть в группе? До финала бы точно не встретились с США, может быть, и сегодня все было бы иначе.

– Мы не могли проигрывать специально. Не пошли на это. Это же сборная. Плюс там в четвертьфинале была бы Италия – тоже не подарок.

– Понимаете, что теперь могут последовать какие-то оргвыводы?

– Конечно, могут. Мы постоянно работаем под давлением. У нас договоры с Минспортом продлеваются на три месяца, на шесть месяцев. Я не понимаю, если нам не доверяют, зачем нас ставить? Это чтобы держать нас за одно место? Да мы копейки получаем.

– Какая, кстати, ставка? Тысяч 30?

– Сколько? Да вы что. Не знаю, могу ли говорить об этом. Но раза в четыре меньше, чем вы сказали. Мы на этом чемпионате мира – самые нищие тренеры. У новозеландцев зарплата в 10 раз выше.

– Когда истекает нынешнее соглашение с ЦСП?

– Вот как раз после чемпионата мира. Мы с Гайдуковым так работаем четвертый год. Ничему не удивляемся. (Владимир Иванов)