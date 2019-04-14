Массовая драка с участием тренера в матче любительской лиги по водному поло. Видео

В матче любительской лиги Москвы по водному поло произошла драка с участием игроков и главного тренера, информирует Телеграм-канал "Baza".

Инцидент случился после взаимных оскорблений. Тренер о чем-то спорил с игроками соперника, которые кинули в него мяч. В определенный момент специалист прыгнул в воду двумя ногами в спортсмена.

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