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Кубок России среди мужских пройдет в октября в формате «Финала четырех»

12:27
Формат Кубка России по водному поло. Фото ФВПР.
Формат Кубка России по водному поло. Фото ФВПР.

Федерация водного поло России решила, что в связи со временным введением ограничительных мер из-за распространения COVID-19, игры 1/2 финала и финал Кубка России 2020 года по водному поло среди мужских команд пройдут в формате «Финала четырех». Матчи состоятся в период с 22 по 25 октября 2020 года, сообщает сайт федерации.

Все игры пройдут в бассейне спортивного комплекса «Динамо» в Москве.

Дополнительная информация:

https://www.waterpolo.ru/news/single?id=101

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