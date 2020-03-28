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Игроки сборной Италии выставили на аукцион чемпионские перстни. Деньги пойдут на помощь больницам

11:29
Пьетро Фильоли. Фото Instagram.
Пьетро Фильоли. Фото Instagram.
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Мужская сборная Италии по водному поло выставила на интернет-аукцион чемпионские перстни, чтобы помочь больнице в Бергамо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В Италии самая высокая смертность из-за коронавируса. Сборная Италии в 2019 году выиграла титул чемпионов мира, получив чемпионские перстни.

— Мы решили с ребятами выставить эти перстни в поддержку благотворительной инициативы... Чтобы победить, мы все должны быть едины и, пусть и на расстоянии, передать силу и доверие друг другу, — сказал капитан национальной команды Пьетро Фильоли в Instagram.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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