Глава Федерации водного поло России: "Зачинщиков драки в Казани я бы отстранил до конца чемпионата"

Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко заявил, что организация жестко накажет участников драки во время матча чемпионата страны. Во время игры между казанским "Синтезом" и волгоградским "Спартаком" за четыре минуты до финального свистка произошла массовая драка. Встреча не была доиграна.

- Я считаю, что клубы и спортсменов нужно оштрафовать, чтобы неповадно было, - цитирует ТАСС Власенко. - Зачинщиков я бы отстранил до конца чемпионата, потому что с этим надо жестко бороться. Дадим слабину - будет повторяться. Я думаю, что судьи не дорабатывают, потому что такие вещи надо строго пресекать. Жестко накажем, прецедентов не будет.

- Будем разбираться, завтра пройдет заседание технической комиссии, будем внимательно просматривать. Посмотрим и весь матч в целом, необходимо, чтобы решения были справедливыми, - сказал первый вице-президент ФВПР Евгений Шаронов.