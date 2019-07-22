Глава Федерации водного поло России ответил тренеру национальной команды по поводу нищенской зарплаты

Глава Федерации водного поло России Алексей Власенко отметил, что тренеры женской сборной России ведут себя несерьезно, жалуясь на низкую зарплату за работу с национальной командой.

После поражения в четвертьфинале на чемпионате мира в Кванджу тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов заявил, что он и главный тренер команды Александр Гайдуков получают за работу нищенскую зарплату, в разы меньше 30 тысяч рублей.

- Тренеры у нас основную зарплату получают за работу в профессиональных клубах, в сборной России они состоят на ставке Центра спортивной подготовки. В клубах у них большие зарплаты, поэтому жаловаться на это несерьезно, - цитирует ТАСС Власенко.

Вместе с тем он сообщил, что федерация не выделяет тренерам дополнительные денежные гранты. Под руководством главного тренера сборной Гайдукова и его помощника Белофастова сборная России завоевала бронзовые медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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