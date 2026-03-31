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Водное поло

31 марта, 14:25

Федотов затруднился оценить нынешний уровень сборной России по водному поло

Анастасия Пилипенко

Обладатель Кубка Европы 2014 года Петр Федотов считает, что уровень сборной России по водному поло тяжело оценить из-за долгого отсутствия практики игры против сильнейших команд мира.

«Тяжело оценить, какой сейчас у нас уровень. У нас давно не было спаррингов против сильнейших команд, — сказал Федотов ТАСС. — Мы играли против команд Ирана, Китая, Турции и даже с сербами. В основном справлялись, но, конечно, сербам мы проигрывали много».

4 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что сборная России сможет принимать участие в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе в командном виде спорта.

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Источник: ТАСС
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Сборная России по водному поло
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