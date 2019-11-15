Евстигнеев утвержден главным тренером мужской сборной России

Президиум Федерации водного поло России (ФВПР) утвердил Сергея Евстигнеева в качестве главного тренера мужской сборной России, сообщает «РИА Новости». Кандидатура специалиста будет рекомендована министерству спорта.

«Евстигнеев у нас руководил командой в качестве исполняющего обязанности. Президиум сегодня утвердил его кандидатуру как главного тренера сборной, перед которой ставится задача отобраться на Олимпийские игры в Токио. В тренерском штабе изменений не будет, помощником остается Марат Закиров. Кандидатуру Евстигнеева уже в этом качестве рекомендуют Минспорту», — сообщили в пресс-службе.