Евгений Ярощук: «Постараемся подойти к решающим играм в оптимальной форме»

Действующий чемпион России по водному поло «КОС-Синтез» вышел в финал плей-офф мужской суперлиги, где поспорит за золотые медали с волгоградским «Спартаком». Главный тренер казанской команды Евгений Ярощук, который 21 апреля празднует день рождения, ответил на вопросы «СЭ» и похвалил игроков.

— Нашей главной задачей в полуфинале с «Востоком» была не просто победа, мы стремились добиться ее максимально быстро, в трех играх. Не хотелось доводить серию до четырех и тем более до пяти матчей! Мы отлично справились, команда полностью выполнила установку по игре в защите, у нас получилось мобильно атаковать, развивать контратаку первым и вторым темпом, хорошо нагружали мячами наших центральных нападающих. Понравился и уровень функциональной готовности. «Восток» — сильный, опытный соперник, они на равных боролись три периода в первых матчах, но, на мой взгляд, им не хватило глубины состава и, как следствие, концентрации в концовках. Поэтому итог в нашу пользу считаю закономерным.

— Были ли тревожные моменты в серии?

— Соперник дал нам настоящий бой, особенно в двух матчах в Казани. На протяжении трех периодов шла равная игра. Хорошо, что мы уверенно реализовали свои моменты в нападении. Не буду говорить о ком-то отдельно в команде, все игроки отработали в полуфинальной серии на сто процентов, старались, выкладывались. Хочу поблагодарить парней за проделанную работу! Ждем теперь наших болельщиков на трибунах бассейна «Оргсинтез» на финальных играх 2 и 3 мая. Поддержка зрителей для нас исключительно важна. «КОС-Синтез» будет готовиться к финалу на своей базе, постараемся подойти к решающим играм в оптимальной форме и без травм.