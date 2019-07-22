"Если тренер хочет работать в сборной за зарплату - ему нечего там делать!" Глава федерации ответил тренеру сборной по водному поло

Глава федерации синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло Алексей Власенко в интервью "СЭ" подверг жесткой критике тренера женской ватерпольной сборной России Андрея Белофастова. Помощник главного тренера пожаловался на отсутствие долгосрочных контрактов и невысокие ставки.

- Тренер сборной России по водному поло Белофастов разразился тирадой после поражения от Австралии. Мол, тренеров "держат за одно место" контрактами на три месяца и денег мало платят. Как прокомментируете?

- Первый раз слышу про контракты на три месяца. Изначально говорил, что нынешний штаб работает до Токио. Я не понимаю, почему он говорит про деньги. Он получает в клубе большую зарплату, его хотели выгнать из "Синтеза", отовсюду, я попросил Правительство Татарстана дать зарплату. Он получает нормальные деньги. Мне удивительно это слышать. Платит зарплату ЦСП, Центр спортивной подготовки. Они провалили прошлый сезон, естественно, ставки упали. Лучше выступайте - будете больше получать!

- Ему задали вопрос: "Зарплата у вас тысяч 30?" Он ответил, что в 4 раза меньше. Если я хорошо учил математику - 7500 рублей. Это так?

- Честно говоря, не знаю. Но пожалуйста - не хочет он быть тренером, придут другие. Которые будут работать бесплатно. Нынешние тренеры получают огромные деньги в клубах, премии за победы. Если он хочет работать в сборной за зарплату - ему нечего там делать.

- Есть желающие? Даже без зарплаты работать?

- Желающих очень много. Я с ним сегодня переговорю, спрошу, правда ли он деньги ставит вперед сборной. Если что не нравится - пусть скажет мне, а не интервью раздает.

- Видимо, крик души у человека после поражения.

- Крик души - когда против Австралии 14 раз не реализуется большинство. Здесь надо кричать. (Дмитрий Кузнецов)

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