Губерниев о матче Россия — Украина: «Была бы хорошая история, если бы сыграли»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о просьбе Федерация водного поло Украины отменить матч за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира против российских ватерполистов.

«Мы не можем отвечать за действия украинской стороны. Спорт тем и хорош, что он объединяет, поэтому мы готовы играть с кем угодно. И если украинская сторона не хочет, хрен с ней. Если захотят, сыграют. Мы открыты миру и готовы играть со всеми без проблем. Проблема заключается в сопернике. Они начали бухтеть. Бухтите дальше —дисквалифицируют вас или что-то еще будет. Вообще история была бы хорошая, если бы сыграли. Но боюсь, что они не захотят. Но это их проблема, а не наша», — сказал Губерниев «СЭ».

Игра запланирована на 13 апреля, начало — в 16.00 по московскому времени.

Для сборной России этот турнир стал первым под эгидой World Aquatics после отстранения в 2022 году. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. При этом World Aquatics стала первой международной федерацией, допустившей российских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в командном виде спорта.