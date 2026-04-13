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Водное поло

13 апреля, 11:09

Губерниев о матче Россия — Украина: «Была бы хорошая история, если бы сыграли»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о просьбе Федерация водного поло Украины отменить матч за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира против российских ватерполистов.

«Мы не можем отвечать за действия украинской стороны. Спорт тем и хорош, что он объединяет, поэтому мы готовы играть с кем угодно. И если украинская сторона не хочет, хрен с ней. Если захотят, сыграют. Мы открыты миру и готовы играть со всеми без проблем. Проблема заключается в сопернике. Они начали бухтеть. Бухтите дальше —дисквалифицируют вас или что-то еще будет. Вообще история была бы хорошая, если бы сыграли. Но боюсь, что они не захотят. Но это их проблема, а не наша», — сказал Губерниев «СЭ».

Федерация водного поло Украины попросила отменить матч cо&nbsp;сборной России.«Скорее всего, матча не будет». Украина отказывается играть с Россией в водное поло

Игра запланирована на 13 апреля, начало — в 16.00 по московскому времени.

Для сборной России этот турнир стал первым под эгидой World Aquatics после отстранения в 2022 году. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. При этом World Aquatics стала первой международной федерацией, допустившей российских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в командном виде спорта.

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Сборная России по водному поло
Дмитрий Губерниев
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