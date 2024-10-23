Дмитрий Апанасенко: «Желаю астраханским динамовцам выйти в финал»

Бронзовый призер Олимпиад в Сеуле и Барселоне, трехкратный чемпион СССР, четырехкратный чемпион России Дмитрий Апанасенко рассказал о старте сезона в мужском водном поло.

— На международном турнире «Игры Каспия», который проходил в Астрахани, победу одержала сборная России. Наша команда по ходу турнира одержала победу над сборной Тегерана со счетом 13:10. Иранцы, хоть и являются вице-чемпионами Азии, не входят в элиту мирового водного поло, но оказали нашей команде достойное сопротивление...

— Абсолютно верно. В 2017 году на чемпионате мира среди юниоров я работал с российской командой, видел игроков нынешней сборной Ирана 1997 и 1998 годов рождения, выступавших с нами в одной группе. Так вот, иранцы, которых мы вынесли мячей в двадцать, не произвели на меня никакого впечатления. Однако за семь лет они добились колоссального прогресса, став очень крепким ватерпольным коллективом. В Астрахани в их составе выступали два «столба», которые в короткой игре, на раз-два, в этакой тики-таке, переигрывали наших малоопытных центральных защитников. Кроме того, иранцы преуспели в силовой борьбе: шустрые, быстрые, физически мощные спортсмены! Видимо, в тренировочном процессе они используют упражнения «четыре на четыре», «три на три», что и определяет их игровой стиль. Но, конечно, когда дело доходило до контратак «шесть на пять», «пять на четыре» — мы выглядели сильнее.

У нас молодая перспективная команда

— Этим и объясняется колоссальное преимущество в первой половине встречи?

— Да. Иран добирался до Астрахани не без приключений. Российские ватерполисты были свежее и элементарно раскатали соперника, который втягивался в матч постепенно. Однако в третьей и четвертой четвертях Иран проявил свои лучшие качества, тогда как мы, наоборот, подсели. Не скрою, для меня выступление иранцев стало большим сюрпризом.

— Какое впечатление оставила курируемая вами молодежная сборная?

— Первую игру с астраханскими динамовцами мы провели здорово, победив лидера чемпионата России с разницей в пять мячей, а дальше...

— А дальше?

— Два поражения.

— Почему?

— Сказалось то, что не удалось провести запланированный сбор.

— Это настолько важно?

— Да, у нас выступают ребята 2006, 2007 и 2005 годов рождения. В этом возрасте спортсменов необходимо планово готовить к каждому соревнованию. Однако в связи с тем, что в чемпионате России впервые участвует 14 команд, полноценной подготовки к такому представительному турниру не получилось. Убежден — если бы мы целенаправленно готовились к «Играм Каспия», то обыграли бы Иран.

— Как бы, на ваш взгляд, смотрелась бы сейчас сборная России на международной арене?

— В первую очередь надо понимать, будем ли мы участвовать в международных соревнованиях. Если да — это одна стратегия подготовки. В таком случае я бы, например, сконцентрировал силы на организации тренировочного процесса, сборах и играх, собрал бы всех сильнейших, в том числе возрастных спортсменов. А если нет — можно набирать молодежь и спокойно готовиться к будущим стартам.

— Какой можно сделать вывод?

— В текущей ситуации я бы не стал делать международную проекцию. Сейчас у нас молодая перспективная команда, которая в целом неплохо выглядела в поединке с вице-чемпионом Азии. Сравнение со сборной Сербии? В плей-офф Олимпиады они сыграли блестяще, таких сербов я давно не видел. Вроде бы и тренер звезд с неба не хватал, и фаворитами их назвать было сложно, и на групповом этапе они выглядели откровенно плохо, однако в итоге выиграли золотые медали. Ключевым матчем, на мой взгляд, стал четвертьфинал с греками, наставника которых я хорошо знаю, поскольку долго играл с ним в одной команде. Сербы обыграли Грецию, забив решающий мяч на последней секунде с центра поля. Выиграй греки — в финале играли бы они, а так... В полуфинале Сербия буквально летала и заслуженно обыграла США, а в решающем поединке вообще выглядела божественно и раскатала хорватов в одну калитку. Наш уровень сравнивать заочно не возьмусь. По сравнению с финалом мы достаточно далеко. Но в предварительном раунде, повторюсь, была совершенно иная игра.

Нынешний чемпионат России — это прорыв

— Поговорим о чемпионате России, который впервые проводится по туровой системе с разъездами. Соответствует ли внутренний турнир ожиданиям болельщиков, на ваш взгляд?

— Первый позитивный момент — возвращение казахов, белорусов и участие в турнире четырнадцати команд. Уверен, со временем к нам вольются и грузины, и молдаване. Это не голословное утверждение — я внимательно слежу за развитием молдавского водного поло, меня приглашали в Молдову на консультации. Нынешний чемпионат России можно назвать прорывом, на мой взгляд. Туровая система на предварительном этапе пошла на пользу. Мне кажется, нашим тренерам сейчас только на пользу работать на большой объем игр, чтобы не было так: один матч удается, а затем следует провал. Ведь Олимпиады и другие крупные международные соревнования — это семь, восемь игр, и все нужно провести без спадов.

— Что скажете о лидере чемпионата среди мужчин, астраханском «Динамо»?

— Их лидерство приятно. (Улыбается.) Надеюсь, и «Синтез», и «Спартак», и «Балтика» окажут лидеру достойное сопротивление. Даже уверен в этом. Но лично я очень хотел бы, чтобы астраханцы как минимум играли в финале.

— Чем симпатичен астраханский клуб?

— «Динамо» заслужило это своей внутренней работой: масса талантливых кандидатов в юниорские сборные, организация спортивной пирамиды, женские команды — такой вклад в развитие отечественного водного поло заслуживает самых теплых слов. Астраханцы уже становились бронзовыми призерами чемпионата страны, пожелаю сделать им следующий шаг.