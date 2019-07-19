Черногория разгромила Корею, Сербия обыграла Грецию. Результаты матчей на ЧМ в Кванджу

В Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта в группе А мужская сборная Черногории уверенно обыграла команду Кореи – 24:6.

В другой встрече группы А Сербия оказалась сильнее Греции – 9:3. Таким образом, лидером группы А стала Сербия с 5 очками,которая автоматические попадае в 1/4 финала турнира, вслед за ней Черногория с 4 очками, Греция – с 3 очками, которые сыграют в 1/8. Корея не набрала очков на групповом этапе и покидает чемпионат мира.

Водное поло

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Группа А

Сербия – Греция – 9:3

Корея – Черногория – 6:24