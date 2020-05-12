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Чемпионаты России по водному поло среди мужских и женских команд досрочно завершены из-за коронавируса

14:24
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Чемпионаты России по водному поло среди мужских и женских команд досрочно завершены из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации водного поло России (ФВПР).

Чемпионы определены в соответствии с текущим положением в турнирной таблице. По итогам сезона чемпионом среди мужчин стал казанский «Синтез», у женщин чемпионом стал «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200512/1571322362.html

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