Чемпионаты России по водному поло среди мужских и женских команд досрочно завершены из-за коронавируса

Чемпионаты России по водному поло среди мужских и женских команд досрочно завершены из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации водного поло России (ФВПР).

Чемпионы определены в соответствии с текущим положением в турнирной таблице. По итогам сезона чемпионом среди мужчин стал казанский «Синтез», у женщин чемпионом стал «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 232 243 человек, 43 512 выздоровело, 2 116 умерло.