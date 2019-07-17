Австралия победила Казахстан, Хорватия переиграла США, Венгрия взяла верх над Испанией

В Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта мужская сборная Австралии уверенно обыграла команду Казахстана – 17:8. В параллельной встрече Хорватия взяла верх над США.
Хорватия с 4 очками возглавляет группу B, у Австралии и США – по 2 балла, у Казахстана – 0.
В группе C Венгрия в упорной борьбе переиграла Испанию и вышла на первое место.
Водное поло
Кванджу (Корея)
Чемпионат мира
Мужчины
Группа B
Австралия – Казахстан – 17:8
США – Хорватия – 7:17
Группа C
Венгрия - Испания - 13:11
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