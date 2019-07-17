Австралия победила Казахстан, Хорватия переиграла США, Венгрия взяла верх над Испанией

В Кванджу на чемпионате мира по водным видам спорта мужская сборная Австралии уверенно обыграла команду Казахстана – 17:8. В параллельной встрече Хорватия взяла верх над США.

Хорватия с 4 очками возглавляет группу B, у Австралии и США – по 2 балла, у Казахстана – 0.

В группе C Венгрия в упорной борьбе переиграла Испанию и вышла на первое место.

Водное поло

Кванджу (Корея)

Чемпионат мира

Мужчины

Группа B

Австралия – Казахстан – 17:8

США – Хорватия – 7:17

Группа C

Венгрия - Испания - 13:11