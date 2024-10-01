Андрей Белофастов: «Для сборной России очень важны матчи с Ираном»

Главный тренер мужской сборной России водному поло и петербургской «Балтики» Андрей Белофастов прокомментировал начало сезона для клубов и национальной сборной.

В Казани и Рузе стартовал первый тур чемпионата России среди мужских команд, где по пять побед одержали волгоградский «Спартак» и астраханское «Динамо». В октябре в Астрахани состоится одно из важнейших событий для национальной команды — международный турнир с участием сборной Ирана.

— В нынешних условиях международные матчи имеют колоссальное значение, — считает Белофастов, — да, сборная Ирана уступает в классе олимпийским чемпионам, сербам, однако мы с удовольствием сыграем с этим соперником. С иранцами вообще установились теплые, дружественные отношения. В турнире примет участие молодежная сборная России, составленная из ребят 2005-го года рождения и младше. Сыграет и основной состав астраханского «Динамо». У нас молодая команда, в которой остались лишь трое спортсменов 94 и 95-го года рождения. Костяк составляют ребята 2001, 2003 и того же 2005-го года. Повторюсь, международные матчи очень важны, убежден, нам будет полезно и интересно сыграть в этом турнире.

«Тур Казань» подарил болельщикам несколько зрелищных поединков, по накалу не уступавшим ватерпольному олимпийскому турниру в Париже. В главном матче тура в драматичной борьбе астраханское «Динамо» сумело победить чемпиона страны «Кос-Синтез» 13:12.

— Казанский тур проходил интересно и в присутствии большого количества зрителей, — отметил Белофастов, возглавляющий также петербургскую «Балтику», — в Казани любят и активно развивают водное поло, построено два бассейна, хорошие результаты показывает молодежь. То, что астраханцы не потеряли ни одного очка, наверное, является большой неожиданностью, поскольку казанские клубы «Кос-Синтес» и «Кос-УОР» дома в принципе проигрывает крайне редко.

В рамках «Тура Руза» петербургская «Балтика» выиграла у «Штурма-2002» из Московской области 11:8, а молодежная сборная Санкт-Петербурга, несмотря на большое количество пропущенных мячей (87), сумела в турнирной таблице на одно очко опередить национальную сборную Беларуси.

— В очном поединке молодежная сборная Санкт-Петербурга обыграла белорусов по пенальти, — рассказал Белофастов, — «Восток-2», составленный из молодых игроков, но взявший в аренду опытных ребят из первой команды, оказался сильнее сборных Санкт-Петербурга и Беларуси. Центральным поединком этого тура стала встреча между «Балтикой» и волгоградским «Спартаком». Мы удачно начали игру (2:2 после первого периода), но, к сожалению, во втором допустили ряд ошибок (3:6). Были близки к тому, чтобы догнать соперника в заключительной четверти, однако дважды не сумели реализовать численное преимущество и в итоге уступили 8:10.