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Сегодня, 14:30

Андрей Белофастов: «У «Балтики» есть потенциал роста»

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Главный тренер сборной России по водному поло и «Балтики» Андрей Белофастов — о ближайших планах национальной команды и итогах первого этапа чемпионата страны в мужской Суперлиге. На зимний перерыв коллектив из Санкт-Петербурга ушел на пятом месте в турнирной таблице.

— «Балтика», что называется, зарубилась в минувшем туре в матчах с волгоградским «Спартаком».

— Абсолютно верно! Хоть мы и не набрали максимум очков, моральное удовлетворение от игры получили — на мой взгляд, по накалу и эмоциям это были вообще одни из лучших матчей сезона. Волгоградцы уверенно начали первую встречу, выиграли дебют 3:1, мы сумели ход поединка переломить в какой-то момент, но в концовке, увы, уступили — 10:11. Вели в третьем периоде 7:5, однако ряд неточных действий в нападении привел к тому, что пропустили две контратаки «три в два», после которых «Спартак» сравнял счет. Три мяча нам забросили «со столба», с позиции центрального нападающего, что тоже неприемлемо на таком уровне. К сожалению, мы, мягко говоря, безобразно реализовывали большинство — при численном преимуществе забили всего один раз — и не совсем удачно оборонялись. У «Спартака» хорошо сыграл вратарь Федотов — 63 процента отраженных бросков. У нас два периода играл в воротах Владислав Сергеев, затем мы поставили Тимофея Грачева. Но, увы, вратарский показатель составил всего 35 процентов — этого явно недостаточно для того, чтобы обыгрывать такую добротную команду, как «Спартак».

— А второй матч?

— Поначалу сценарий повторялся — гости повели в счете 3:1, но в итоге ничья в основное время — 7:7. Функционально «Балтика», считаю, готова хорошо и не уступила физически мощному сопернику. Удачно действовали в подстраховке, удовлетворительно реализовывали большинство и отлично проявили себя наши вратари — эффективность Владислава Сергеева составила 57 процентов.

— Пенальти — лотерея, но везет сильнейшему?

— Да, плюс мастерство. Сергеев отбил два мощных броска, выиграли серию со счетом 4:3. Не побоюсь этого слова — важнейшая победа «Балтики»!

— На зимний перерыв «Балтика» уходит на пятом месте. Как оцениваете первую часть чемпионата?

— Каждый год у нас происходит пертурбация состава: приходят молодые ребята, уходят опытные ватерполисты. В текущем сезоне состав «Балтики» пополнили два человека 2005 года рождения. Четыре игры в Суперлиге провел воспитанник «Невской Волны» Никита Поташкин 2006 года рождения. Плюс много ребят, которым по 19-20 лет. К сожалению, мы потеряли нашего опытного центрального защитника Михаила Иванкова, который в это трансферное окно переходит в волгоградский «Спартак».

И все же при достаточно скромном бюджете «Балтика» на ходу. Мы сильно провели концовку сезона, хотя целый месяц играли без четырех ведущих игроков, принимавших армейскую присягу. Одержали сенсационную победу в Астрахани, а в Санкт-Петербурге, где уже все ребята были в строю, дали бой «Спартаку». У «Балтики» есть потенциал роста, его нужно развивать.

— В чем причина ухода Иванкова?

— Семейная — дочь Михаила живет в Волгограде. Ну и, конечно, денежная: «Спартак» имеет более серьезное финансирование.

— Вы как тренер сборной России наверняка следили за ходом противостояния лидеров мужского водного поло — «КОС-СИНТЕЗ» и «Динамо» (Астрахань). Ваши впечатления?

— Ровная первая игра, в которой казанцы лишь в концовке встречи дожали соперника. У «Динамо» был шанс, однако их подвел розыгрыш лишнего. А вот во второй игре борьбы, к сожалению, не получилось. Заслуженная победа хозяев, имеющих самый сильный состав в лиге и глубокую скамейку.

— Теперь вы переключаетесь на дела сборной. Каковы текущие цели и задачи?

— 14 декабря в Тегеране играем с национальной сборной Ирана. В сборной России тринадцать человек представляют первую пятерку команд Суперлиги: «КОС-СИНТЕЗ», «Динамо», «Спартак», «Восток», «Балтика». Двое ребят 2005 года рождения из «КОС-УОР». В воскресенье проводим с иранцами совместную игровую тренировку и возвращаемся в Москву, где сразу будет учебно-тренировочный сбор на базе «Озеро Круглое». Работаем до 23 декабря, к нам присоединятся еще десять ватерполистов. С расширенным составом пройдем углубленное медицинское обследование, проанализируем игры, поработаем, обсудим разные моменты. Далее небольшая пауза, новогодние праздники, и с 3 по 11 января вновь соберемся на «Круглом», куда пригласим молодых ребят 2003-2004 годов рождения. По сути, начнется подготовка к чемпионату России, который возобновится 17 января. Параллельно с национальной сборной будет работать и молодежка, составленная из ребят 2005-2007 годов рождения. Надеюсь, в марте состоится поездка в Китай, где проведем полезные спарринги. Да, придется играть перед четвертьфиналами Суперлиги, но другой даты нет, а сборной России, убежден в этом, необходимо получать соревновательную практику.

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