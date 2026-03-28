42 российских ватерполиста получили нейтральный статус от World Aquatics

42 российских ватерполиста получили нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics), сообщает ТАСС.

У мужчин ббладателями нейтрального статуса стали Андрей Балакирев, Степан Барабушка, Сергей Белянский, Никита Гудованый, Никита Деревянкин, Егор Емельянов, Егор Емцев, Петр Федотов, Артем Калтыгин, Константин Киселев, Кирилл Корнеев, Николай Лазарев, Даниил Меркулов, Замир Мирзиев, Даниил Пронин, Тимур Шайхнутдинов, Константин Шейкин, Роман Шепелев, Роман Усов, Иван Васильев и Арслан Закиров.

У женщин нейтральный статус получили Анастасия Адикова, Анна Арбузова, Мария Борисова, Татьяна Боровкова, Виктория Гуськова, Мария Казенкина, Эльвира Карнаух, Диана Хамраева, Дарья Клюева, Анастасия Комарова, Ольга Лупиногина, Мария Макарова, Белла Маркоч, Владислава Нечаева, Полина Попова, Екатерина Прокофьева, Маргарита Пыстина, Дарья Савченко, Валерия Сависько, Аниса Шарафутдинова и Ксения Шигина.

В апреле предстоит российские сборные примут участие в матчах второго дивизиона Кубка мира.

Матчи пройдут на Мальте, у мужчин с 7 по 13 апреля, у женщин — с 21 по 26 апреля. Для отечественных ватерполистов это будут первые турниры после четырехлетнего отстранения.