Женская юниорская сборная России победила Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира

Женская юниорская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. В 1/4 финала россиянки в трех сетах переиграли команду Польши — 25:11, 25:12, 25:15.

Следующий соперник российской команды определится в матче Бразилия — Сербия.