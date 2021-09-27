Женская юниорская сборная России победила Польшу и вышла в полуфинал чемпионата мира
20:19
Женская юниорская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. В 1/4 финала россиянки в трех сетах переиграли команду Польши — 25:11, 25:12, 25:15.
Следующий соперник российской команды определится в матче Бразилия — Сербия.
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