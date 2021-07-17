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Женская сборная России не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира

17:23
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Женская сборная России не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Российская команда в полуфинале в трех сетах уступила команде Италии — 22:25, 27:29, 23:25.

В другом полуфинале позже встретятся команды Нидерландов и Сербии.

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Иван Шитик все материалы автора

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