Женская сборная России не смогла выйти в финал молодежного чемпионата мира для игроков не старше 20 лет. Российская команда в полуфинале в трех сетах уступила команде Италии — 22:25, 27:29, 23:25.

В другом полуфинале позже встретятся команды Нидерландов и Сербии.