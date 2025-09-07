Италия обыграла Турцию и стала победителем женского чемпионата мира по волейболу

Сборная Италии выиграла женский чемпионат мира по волейболу.

В финале итальянки обыграли сборную Турции — 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8).

Италия во второй раз в своей истории выиграла женский ЧМ. В последний раз итальянки побеждали в 2002 году. Сборная Турции впервые сыграла в финале турнира.

Ранее сборная Бразилии победила Японию в матче за бронзовые медали чемпионата мира.

Чемпионат мира. Женщины

Финал

Турция — Италия — 2:3 (23:25, 25:13, 24:26, 25:19, 8:15)

7 сентября. Бангкок. «Indoor Stadium Huamark».