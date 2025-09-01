Сборные США и Турции завоевали последние путевки в четвертьфинал женского ЧМ по волейболу

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по волейболу-2025 среди женщин.

В понедельник, 1 сентября, сборная США обыграла Канаду в 1/8 финала со счетом 3:0 (25:18, 25:21, 25:21). В другом матче дня национальная команда Турции победила Словению — 3:0 (30:28, 25:13, 29:27).

Сборные США и Турции сыграют друг против друга в четвертьфинале турнира.

Другие пары 1/4 финала чемпионата мира:

Нидерланды — Япония

Италия — Польша

Бразилия — Франция

Соревнования проходят с 22 августа по 7 сентября в четырех городах Таиланда: Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете.

Чемпионат мира. Женщины

1/8 финала

США — Канада — 3:0 (25:18, 25:21, 25:21)

1 сентября. Бангкок. «Indoor Stadium Huamark».

Турция — Словения — 3:0 (30:28, 25:13, 29:27)

1 сентября. Бангкок. Indoor Stadium Huamark.