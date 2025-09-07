Бразилия обыграла Японию в матче за бронзу чемпионата мира

Женская сборная Бразилии победила Японию в матче за третье место на чемпионате мира — 3:2. Турнир проходит в Таиланде.

Японки отыгрались, уступая 0:2 по сетам и не реализовали два матчбола.

Бразилия во второй раз стала бронзовым призером чемпионата мира. На счету женской сборной также четыре серебряные медали.

Волейбол

Чемпионат мира. Женщины

Матч за 3-е место

Япония — Бразилия — 2:3 (12:25, 17:25, 25:19, 29:27, 16:18)

7 сентября. Бангкок. «Indoor Stadium Huamark»