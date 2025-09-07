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7 сентября 2025, 13:55

Бразилия обыграла Японию в матче за бронзу чемпионата мира

Руслан Минаев
Женская сборная Бразилии обыграла Японию в матче за бронзу ЧМ-2025.
Фото Reuters

Женская сборная Бразилии победила Японию в матче за третье место на чемпионате мира — 3:2. Турнир проходит в Таиланде.

Японки отыгрались, уступая 0:2 по сетам и не реализовали два матчбола.

Бразилия во второй раз стала бронзовым призером чемпионата мира. На счету женской сборной также четыре серебряные медали.

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Матч за 3-е место

Япония — Бразилия — 2:3 (12:25, 17:25, 25:19, 29:27, 16:18)

7 сентября. Бангкок. «Indoor Stadium Huamark»

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