«На чемпионате мира в России нам предстоит большая битва». Интервью главного тренера сборной Сербии по волейболу

Главный тренер сборной Сербии по волейболу заявил, что его команду ждет битва на ЧМ-2022 в России

Разговор с Игором Колаковичем.

Черногорец Игор Колакович уже возглавлял национальную команду Сербии в 2007-2014 годах, а до этого в течение трех лет был ассистентом главного тренера. В копилке за время его пребывания на посту — золото и две бронзы чемпионата Европы, бронза чемпионата мира, награды Лиги наций. Сейчас Колакович вновь у руля сербской сборной — 56-летний специалист рассказал о ближайших планах.

Полную версию интервью читайте на официальном сайте оргкомитета чемпионата мира по волейболу Volley2022.ru и VolleyballWorld.com.

— Примите поздравления с назначением на пост главного тренера сборной Сербии.

— Спасибо большое. Через восемь лет я возвращаюсь и счастлив от этого! Встречусь со своими игроками, большинство из них по-прежнему в обойме — когда покидал сборную, они были молодыми талантливыми ребятами. Сейчас это большие звезды — как в нашей стране, так и в европейских клубах. Рад, что вернулся. Тем более у меня появится время побыть с семьей и друзьями. Надеюсь, что этот период получится для меня очень хорошим.

— Какой из турниров за годы работы с Сербией запомнился больше всего?

— Всю жизнь буду помнить чемпионат Европы 2013 года. Мы привезли в Данию очень молодой состав, но взяли бронзовые медали.

— В 2014 году Сербия участвовала в матче открытия чемпионата мира на футбольном стадионе, где собралось более 60 тысяч зрителей. Помните ту атмосферу?

— Не люблю возвращаться мыслями к той встрече — мы уступили почти без борьбы, 0:3. Но антураж действительно оказался приятным, в этом плане все прошло хорошо. В тот период сербская команда была сильна, но... Условия непривычные: открытый воздух, много ветра. Соперники, поляки, быстро адаптировались, а в нашем исполнении хороший волейбол не получился. Надеюсь, что игры в России запомнятся мне лучше.

— Какие у вас ожидания от чемпионата мира 2022?

— Наша цель — Олимпийские игры, поэтому на чемпионате мира важно бороться за результат, не знаю, за медаль ли или просто хорошо выступить. У многих команд одинаковые пожелания. Предстоит сложный турнир, надеюсь, что все волейболисты будут здоровы. Нас ждет большая битва, станем сражаться в каждом матче — посмотрим, к какому итогу это приведет.

— Уже думаете о составе на ЧМ?

— Да, конечно. Сразу начал, как только подписал контракт — кажется, в начале января. Организовал свой штаб, чтобы начать просмотр кандидатов. Вы же понимаете, в Сербии не так много ребят, база не столь большая, как в России. И мы рассчитываем на тех, кто сейчас выступает в серьезных европейских клубах, в том числе в РФ. И хотя некоторые уже не так молоды, парни обладают качествами, которые необходимы для участия в этом чемпионате мира.

— В России любят Сербию. Считаете ли поддержку болельщиков дополнительным козырем?

— Сербы тоже любят русских — мы близки по религии, культуре, менталитету. Так что у моей команды действительно может возникнуть некоторое преимущество, если трибуны станут болеть за нас. В России нам очень хорошо — как дома.

— Что вы думаете о соперниках Сербии по первому групповому раунду? Не смущает, что попали в одну группу со сборной ВФВ?

— Думаю, выступать в одной компании с хозяевами турнира — большой вызов. Тем более ваша команда — серебряный призер Олимпиады-2020, отличная сборная с классными игроками. Для нас это большая мотивация — противостоять ей на глазах у российских болельщиков. Думаю, это хорошо — а потом, возможно, встретимся в финале.

— Кого вы считаете фаворитом чемпионата мира?

— Есть сборная ВФВ, Бразилия, Франция, Польша, Италия, США, Сербия, Аргентина. Наверняка кого-то еще пропустил. Все они могут сказать: «Хотим медаль», все имеют право так говорить. Так что очень сложно предсказать, кто станет победителем, кто — призерами.

Юлия Трофимчук